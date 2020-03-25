В Кабардино-Балкарии приостанавливаются досуговые мероприятия

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков распорядился приостановить в республике все досуговые мероприятия. Сделано это, чтобы предотвратить распространение новой коронавирусной инфекции. Соответствующий указ опубликован сегодня. С 26 марта отменяются досуговые мероприятия, в том числе в сфере культуры и спорта, а также развлекательной и просветительской деятельности. Их нельзя проводить в помещениях и при условии, что число участников превышает 50 человек. Под запретом теперь и развлекательные мероприятия в торговых центрах независимо от количества участников. На предприятиях общественного питания нельзя одновременно размещать больше 50 граждан. На время прекратили прием посетителей музеи, театры, зоопарки, а также фитнес-центры, бассейны и кинотеатры. Кроме того, не разрешается теперь курение кальяна в кафе и ресторанах. Гражданам старше 65 лет рекомендовано общественные места не посещать.