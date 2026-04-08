В Кабардино-Балкарии пресечена противоправная деятельность предпринимателя, причастного к мошенничеству

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию преступлениям в сфере экономики сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с МВД по КБР пресечена противоправная деятельность руководителя коммерческой организации, причастного к мошенничеству. По имеющейся информации, указанный предприниматель предоставил в Министерство сельского хозяйства КБР подложные документы для получения субсидий на возмещение части затрат. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанного преступления, – лишение свободы на срок до 6 лет.
https://t.me/vestikbr