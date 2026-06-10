В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность экстремистского сообщества

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий по противодействию экстремизму сотрудниками УФСБ России по КБР во взаимодействии с Главным Управлением МВД России по СКФО и МВД по КБР пресечена противоправная деятельность десятерых жителей республики.
По имеющимся данным, подозреваемые насаждали идеологию исключительности исповедуемой религии над представителями иных конфессий. Для этого члены экстремистского сообщества оказывали психологическое и физическое воздействие на жителей Баксанского района республики. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством – лишение свободы на срок до 10 лет.
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