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В Кабардино-Балкарии появится Центр общественного здоровья

В Кабардино-Балкарии появится Центр общественного здоровья

24.09.2022 | 10:54
Распоряжением Правительства КБР Медицинский информационно-аналитический центр Минздрава КБР перепрофилирован в Центр общественного здоровья, медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий с сохранением статуса государственного казенного учреждения. Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов пояснил, что центр общественного здоровья будет координировать и оказывать методическое сопровождение профилактических мероприятий, в том числе при проведении медицинскими организациями диспансеризации и профосмотров. Деятельность центра направлена на снижение заболеваемости и смертности от неинфекционных заболеваний — инсультов, инфарктов, онкологии, эндокринных и других патологий. Результатом работы центра должно стать увеличение показателя ожидаемой продолжительности жизни за счет формирования в обществе устойчивой приверженности к здоровому образу жизни. В обновленную структуру учреждения войдут центры общественного здоровья и медицинской профилактики, находившиеся до настоящего времени в составе Диагностического центра Минздрава КБР. «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики, медицинской аналитики и информационных технологий также будет обеспечивать сбор, обработку, хранение и представление аналитической информации, обеспечивающей динамическую оценку состояния здоровья населения, и информационную поддержку деятельности министерства. Проект реализован согласно рекомендациям Минздрава России с целью повышения эффективности планирования деятельности и использования ресурсов системы здравоохранения на основании более полных аналитических данных», - добавил министр.
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