В Кабардино-Балкарии появилась база данных долгожителей

Это проект студентки КБГУ Динары Баховой. Тему выпускной работы магистрант факультета медицинской физики выбрала осознанно: молекулярная генетика ее интересовала не один год. Создавая базу данных «Долгожители», воспользовалась опытом преподавателей университета, а также их коллег из Германии. Данные о людях в возрасте от 90 до стачетырёх лет собирали по всему региону. По словам исследователей, такая база будет полезна медицинским учреждениям и научно-исследовательским институтам, где занимаются вопросами возраста и продления активности человека. Пожилых среди людей, живущих на Земле, с каждым годом становится все больше. А потому крайне важно – сохранить психические и физические способности граждан преклонного возраста. Как это сделать? Ответ на вопрос ищут лучшие умы мира. Свой вклад вносят и представители научного сообщества Кабардино-Балкарии.