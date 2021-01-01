В Кабардино-Балкарии по программе «Земский учитель» открыты семь вакансий





Об этом сообщили в министерстве просвещения республики. Прием заявок уже начался.

В прошлом году зарегистрировались свыше 30 педагогов, которые были готовы переехать на работу в отдаленные села. Отбор прошли восемь человек. Каждому единовременно выплатили по одному миллиону рублей. Теперь вакантных мест семь, дефицит кадров намерены восполнить в школах Зольского, Майского, Прохладненского и Черекского районов.

Подать заявку следует до 16-го апреля. Претенденты должны соответствовать определенным условиям: максимальный возраст – 55 лет, среднее специальное или высшее образование. Контракты с победителями заключат сроком на пять лет. Полученный от государства миллион можно будет израсходовать на любые цели.