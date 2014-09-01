В Кабардино-Балкарии отметили Всероссийский День ходьбы





Кабардино-Балкария приняла активное участие во всероссийском дне ходьбы, который традиционно проходит в начале октября. В России масштабная спортивная акция проводится с 2015 года. Тогда состоялся спортивный марафон – эстафетную палочку друг другу передавали 11 городов в течение 11 часов. К сожалению, массовых мероприятий по случаю праздника в этом году не запланировано, но в этот день каждый мог одеться по-спортивному и отправиться на прогулку. Основная цель мероприятия — популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы. Атажукинский парк. В День ходьбы здесь собрались учащиеся и преподаватели школ, служащие мэрии, спортсмены и тренеры, активисты общественных организаций. Акция собрала около трехсот человек. Перед стартом – напутствие представителей Минспорта республики. Пеший кросс не доставляет трудностей ни юным, ни пенсионерам. Наоборот, в радость, говорят собравшиеся. Это дополнительная возможность пройтись и пообщаться с друзьями. Финиш – у парка аттракционов. Здесь для участников организовали концертную программу, вручили сертификаты и памятные медали. Совместные прогулки и ходьба на свежем воздухе не только придают сил и бодрости, но и объединяют людей, уверены приверженцы физкультуры. Неделей раньше проходил Всероссийский день бега «Кросс нации». Активность проявили и жители республики.