В Кабардино-Балкарии от взрыва газа пострадала семья

ЧП произошло в субботу 18.07.2020г. в многоквартирном доме в г.Баксане. Сильные ожоги получили 5 человек: мужчина, две женщины и двое малолетних детей. Сегодня одну из пострадавших доставили из районной больницы в реанимацию Республиканской клинической. Здесь же помощь получает и вторая женщина. Ее уже перевели в отделение термической травмы. Состояние обеих врачи называют стабильно тяжелым. В Баксанской больнице еще остается пожилой мужчина. При пожаре, площадь которого составила 200 квадратных метров, он пострадал серьезнее всех, у него обгорело 70 процентов кожи. Решается и вопрос транспортировки в федеральный ожоговый центр одного из пострадавших детей. У ребенка поражено более 55% поверхности тела. Медики Республиканской детской клинической больницы оценивают состояние мальчика как крайне тяжелое. Сейчас он в реанимации. Состояние пострадавшей девочки – средней тяжести. За ее жизнь врачи не опасаются.

Ситуацию под личным контролем держит Глава КБР, сообщили в Минздраве.