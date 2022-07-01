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В Кабардино-Балкарии от клещей обработают 230 гектаров общественных территорий

В Кабардино-Балкарии от клещей обработают 230 гектаров общественных территорий

01.07.2022 | 16:19
Роспотребнадзор по КБР контролирует ситуацию в связи с началом активности клещей. На официальном сайте ведомства сообщается, что с начала сезона в медицинские организации республики по поводу укусов кровососущих паразитов обратились больше 500 человек. Случаев заболевания инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано. В этом году планируемый объем акарицидных обработок на территории республики составляет 230 гектаров. Большая часть намеченных работ уже выполнена. Специальным составом опрыскивают территории школ и детских садов, парковых зон отдыха и ряда других объектов. Ситуация остается на контроле, подчеркивается в сообщении.   https://t.me/vestikbr
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