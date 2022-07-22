В Кабардино-Балкарии обновляют парк машин скорой помощи

В Кабардино-Балкарии, по данным Минздрава, за три года в распоряжение медиков поступило около 60-ти специализированных машин. Их распределяют по муниципалитетам в зависимости от потребностей. В Баксане и в Баксанском районе – 11 таких транспортных средств.
Шесть из 11 машин работают всего два года, другие несколько старше. Автомобили в основном используют в сельской местности, говорит замглавврача ЦРБ Асият Казиева.
Минувшей зимой обновили медтранспорт в Майской райбольнице. Особая потребность возникла тогда из-за роста заболеваемости ковидом. А в сентябре власти республики передали медикам 17 новых машин скорой помощи. Всего же в распоряжении работников здравоохранения Кабардино-Балкарии – больше 200 спецмашин.
Медики скорой вновь спешат на очередной вызов. В составе бригады – специалисты с большим опытом. В помощь им – техника, которая способна контролировать все жизненно важные функции организма, и скоростной современный транспорт.
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