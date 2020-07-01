В Кабардино-Балкарии начали строительство новой горнолыжной трассы

В Приэльбусье на высоте более 3800 метров над уровнем моря появится новая горнолыжная трасса «красного» уровня сложности. Строительно-монтажные работы уже начались. Идет обработка скальных пород и подготовка полотна будущей трассы. Новая трасса начнется от станции «Гара-Баши». Средняя её ширина –40 метров, уровень сложности высокий – «красный». Протяженность по склону–полтора километра. Сейчас на участке «Гара-Баши» — «Мир» действует одна горнолыжная трасса, тоже красного уровня сложности. Запуск второй должен её разгрузить и сделать катание более комфортным. Новая трасса так же будет примыкать к уже имеющейся и будет спускаться до «Азау». Общая протяжённость её составит 11,5 тысяч метров. Работа в условиях высокогорья даётся нелегко не только людям, отмечают специалисты. Даже самые мощные механизмы на такой высоте теряют четверть своей производительности. Усложняет процесс изменчивая погода – частые дожди и сильный туман с практически нулевой видимостью. Однако строители твёрдо намерены сдать объект ровно в срок – к середине ноября.