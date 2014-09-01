В Кабардино-Балкарии начали реализацию госпрограммы «Социальная газификация»





Согласно ей, трубопровод до границы частного дома могут проложить бесплатно. Расстояния и сложности рельефа для граждан не имеют значения – все эти вопросы решает оператор газификации. В Кабардино-Балкарии воспользоваться такой услугой имеют право около четырех тысяч человек. Чтобы получить ее, следует обратиться в Многофункциональный центр компании «Газпром газораспределение Нальчик».

А вот создание газовой сети на самом участке и установку оборудования в доме оплачивает уже владелец жилища. На сегодня поступило около 200 заявок от жителей Кабардино-Балкарии. Работы по догазификации в республике планируют начать в конце этой недели.