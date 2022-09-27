В Кабардино-Балкарии идет заготовка кормов к предстоящей зимовке скота

В Кабардино-Балкарии, по данным муниципальных органов управления АПК, все категории животноводческих хозяйств в предстоящую зимовку войдут с поголовьем 310 тысяч условных голов скота (без свиней и птицы), в сравнении с прошлым годом рост составляет около 1% или 3 тысячи условных голов. Об этом сообщает Минсельхоз КБР. Заготовлено 450 тысяч тонн кормовых единиц грубых кормов (сено, сенаж, солома), что практически покрывает потребность в указанных кормах. Сочных кормов (силос, кормовые корнеплоды) заготовлено больше потребности на 2%. На сегодня на одну условную голову крупного скота уже заготовлено 22,15 центнеров кормовых единиц, или 110% к потребности. Заготовка кормов в регионе продолжается и продлится до завершения уборочной кампании.