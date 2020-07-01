В Кабардино-Балкарии ЕГЭ будут сдавать свыше 3 900 выпускников





Сегодня в России выпускники школ начинают сдавать Единые госэкзамены. На 3 июля запланирована проверка знаний по литературе, информатике и географии. В Кабардино-Балкарии ЕГЭ пройдут свыше 3 900 человек, сообщает пресс-служба Минпросвещения. Особые условия создадут для молодых людей с ограничениями по здоровью.

29 июня в республике провели пробный экзамен – без участия выпускников: педагоги отрабатывали алгоритм своих действий. Коррективы внесла эпидемиологическая обстановка: приобретены защитные маски, перчатки, средства для дезинфекции рук и поверхностей. Тест на коронавирус сдали около двух тысяч человек, которые принимают участие в организации испытаний.

«Что касается пунктов проведения экзаменов, в текущем году в этом плане никаких изменений не произошло. Участники, которые заявились на сдачу ЕГЭ, они будут сдавать экзамены в пунктах, которые утверждены. У нас на территории республики в этом году будет функционировать 27 пунктов, расположенных во всех муниципальных образованиях. Предусмотрены расписанием основные дни и резервные при проведении основного периода и дополнительного августовского периода. Те обучающиеся, которые выбрали большое количество предметов, они будут сдавать определенное количество экзаменов в основные дни, а если в рамках расписания какие-то предметы не вместились, им будет дана возможность и перенесены какие-то экзамены на резервные дни», — пояснила заведующая сектором мониторинга качества образования и аттестации обучающихся Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР Оксана Дышекова.

В ведомстве отмечают, что пиковая нагрузка ожидается 6 июля, когда будут сдавать обязательный русский язык.