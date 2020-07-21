В Кабардино-Балкарии 8 земский учителей получат по 1 миллиону рублей

Уже отобраны первые участники нового федерального проекта «Земский учитель». Один из них-учитель математики Анзор Коков, четверть века преподает в одной из школ города Баксана. Решил подать заявку на участие в федеральном проекте «Земский учитель», чтобы упрочить свой вклад в образование. Хотел бы трудиться в Прохладненском районе – в общеобразовательном учреждении села Заречного и готов каждое утро ездить на машине на новую работу.

Проект «Земский учитель» в этом году в стране запустили впервые. Педагоги, которые готовы переехать на работу в малые и отдаленные села, получат от государства помощь в один миллион рублей. Участнику проекта требуется среднее профессиональное либо высшее образование. Возраст – не старше 55-ти. В Кабардино-Балкарии распределят восемь квот, пояснили в региональном Минпросвещении. Победители проекта отправятся работать в Зольский, Майский, Прохладненский, Черекский и Эльбрусский районы.

Школа, которая нуждается в педагоге, заключит с новым сотрудником контракт на пять лет. Все это время победитель должен приносить пользу в селе. Тогда договор будет считаться выполненным. При этом миллион можно израсходовать на любые цели.