В Доме Правительства Казбек Коков проводит заседание сразу двух Советов при Главе КБР- Экспортного и по инвестициям и предпринимательству

На заседании обсуждаются вопросы о подготовке к проведению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в России, о ходе реализации инвестпроектов, включенных в 2018-19 гг. в госпрограмму РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». На заседании приняты решения, которые должны способствовать максимальному участию Кабардино-Балкарии в экспортноориентированных программах. Центр поддержки эскпорта в КБР также подведет итоги деятельности и обозначит задачи на 2020г.