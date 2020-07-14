В госпиталях особо опасных инфекций число пациентов снижается

Как сообщает региональный оперштаб, сейчас в них лечатся от коронавируса почти 800 человек. Для сравнения: неделю назад было занято свыше тысячи коек. За сутки выявили 42 новых случая заражения. Всего заболевших – больше пяти с половиной тысяч. Из них выздоровели четыре тысячи_восемьсот, а вот 40 жителей находятся в реанимации. В оперштабе эпидемиологическую ситуацию в регионе называют стабильной. Количество госпитализаций сократилось больше чем на треть. Число больных, поступающих в тяжелом состоянии, уменьшилось вдвое и составляет сейчас восьмую часть от общего количества. В Кабардино-Балкарии по-прежнему работают семь госпиталей, еще один – в резерве. С начала распространения инфекции в республике провели более ста пяти тысяч тестов на коронавирус. Из них тысячу – за сутки.