В госпитали КБР поступила современная медтехника

Прикроватные мониторы позволяют контролировать различные параметры состояния больного, что позволит врачам вовремя заметить осложнения либо положительную динамику. 90 таких устройств направили в три специализированные клиники – при первой горбольнице Нальчика, при Центре СПИД и Прохладненской районной больнице. Технику на сумму 67 миллионов рублей разместили в реанимациях. Раннее медики получили в свое распоряжение больше 70 аппаратов искусственной вентиляции легких и четыре портативных прибора для ультразвуковой диагностики. Пациентам с коронавирусом сейчас помогают в пяти госпиталях республики, еще один находится в резерве.

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Радио КБР 15.00 kab – 2020.07.16

— Иужь зэманым уз зэрыц1алэхэм ще1эзэу щыта республикэ сабий клиникэ сымаджэщыр зэхуащ1ыжауэ дезинфекцэ ящ1, зэман благъэм абы сабийхэр щагъэхъужынущ

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Радио КБР 15.00 bal – 2020.07.16

— Республикада бахча кёгетлени тирлигин жыядыла

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