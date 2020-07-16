В госпитали КБР поступила современная медтехника

Прикроватные мониторы позволяют контролировать различные параметры состояния больного, что позволит врачам вовремя заметить осложнения либо положительную динамику. 90 таких устройств направили в три специализированные клиники – при первой горбольнице Нальчика, при Центре СПИД и Прохладненской районной больнице. Технику на сумму 67 миллионов рублей разместили в реанимациях. Раннее медики получили в свое распоряжение больше 70 аппаратов искусственной вентиляции легких и четыре портативных прибора для ультразвуковой диагностики. Пациентам с коронавирусом сейчас помогают в пяти госпиталях республики, еще один находится в резерве.