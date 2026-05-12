В Госдуме предложили ввести институт коммунальных уполномоченных

12.05.2026 | 15:42
Ввести институт коммунальных уполномоченных предложили в Госдуме. Депутаты подготовили обращение к вице-премьеру Марату Хуснуллину с предложением проработать механизм досудебного решения споров в сфере ЖКХ. По словам законодателей, люди регулярно сталкиваются с рядом проблемных вопросов, таких, как некорректное начисление платы, некачественное содержание общедомового имущества, несоблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг. Действующий порядок разрешения подобных споров предполагает либо обращение в органы государственного жилищного надзора, чьи полномочия зачастую ограничены мерами административного воздействия, либо подачу искового заявления в суд. Обязательный фильтр в виде коммунального уполномоченного ставит гражданина в положение, когда формальное несоблюдение процедуры приведет к возврату иска и потере месяцев. Для пенсионера с холодными батареями, для семьи с протекающей крышей, для человека с несуществующим долгом каждый лишний этап оборачивается реальным ущербом.
