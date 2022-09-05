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В Баксане прошел конный поход в национальных костюмах, посвящённый 100-летию образования КБР

В Баксане прошел конный поход в национальных костюмах, посвящённый 100-летию образования КБР

05.09.2022 | 09:14
На поляне Махогапс с самого утра многолюдно. Здесь собрались участники конного перехода, приуроченного к столетнему юбилею Кабардино-Балкарии. Организует его мэрия Баксана. Идею поддержали в муниципалитетах Кабардино-Балкарии. Из Черекского района приехали больше сотни всадников. В походе участвуют конники из Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Ставрополья, Карачаево-Черкессии, Адыгеи. Все они готовились тщательно и заранее. Не только с соседних территорий – из дальних городов прибыли россияне, чтобы участвовать в конном переходе. Единственная девушка среди участников – Мария Печенкина – из Санкт-Петербурга. Почтить память погибших героев, продемонстрировать единение ныне живущих… А еще установить рекорд – “Самая массовая конница в черкесках”. В итоге достижение было зафиксировано. Вердикт вынес эксперт Книги рекордов России Станислав Коненко. После установления рекорда – на 910-й высоте – участников и организаторов акции приветствовал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В завершение в память о тех, кто отдал жизни за мирное небо над головой, к подножью стелы легли цветы.   https://t.me/vestikbr
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