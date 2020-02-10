В городе Болгар Республики Татарстан под председательством первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко состоялось заседание попечительского совета Болгарской исламской академии.

В его работе принял участие Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Приветствуя участников мероприятия, Сергей Кириенко подчеркнул, что Президентом России поставлена задача по восстановлению и развитию традиционной отечественной исламской богословской школы.

Президент Татарстана отметил, что мусульманское религиозное образование имеет в нашей стране тысячелетние традиции. Создание Болгарской исламской академии стало масштабным проектом развития мусульманского образования в современной истории России и логическим продолжением большой системной работы по углубленному изучению традиционных норм ислама.