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В городах и районах 20 августа стартует общереспубликанский субботник

В городах и районах 20 августа стартует общереспубликанский субботник

19.08.2022 | 21:35
В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территорий населенных пунктов В Кабардино-Балкарии состоится общереспубликанский субботник. Соответствующее постановление принято на заседании кабинета министров. Правительство поручило министерству природных ресурсов и экологии во взаимодействии с местными администрациями районов и городов обеспечить подготовку и проведение экологической акции. В ее ходе от бытового и хозяйственного мусора, строительных отходов будут очищены поймы рек, пастбищные угодья, наведен порядок на прилегающих к учреждениям территориях, а также вдоль автодорог. С привлечением спецтехники ликвидируют стихийные свалки. Традиционно к субботнику подключатся работники местных администраций и жители муниципалитетов. А завтра в Приэльбрусье пройдет экологическая акция “Чистая гора”: все желающие могут принять участие в очистке склонов высочайшей горы Европы.
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