В горах Кабардино-Балкарии соберутся лучшие фрирайдеры России





Международная серия соревнований по фрирайду Freeride World Qualifier приходит на Северный Кавказ. Первый российский этап состязаний начнется на склонах Эльбруса 20 января, информирует пресс-служба курорта.

В Приэльбрусье приедут сильнейшие фрирайдеры страны, чтобы побороться за денежные призы, а также чтобы получить победные баллы, которые в перспективе позволят спортсменам попасть в мировую серию турниров. К участию допустят 110 атлетов. В финал пройдут 50 из них. Состязания стартуют 20 января и продлятся пять дней. Склон уже готовят согласно требованиям соревнований.