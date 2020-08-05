В Гидрометцентре России предупреждают: на Северном Кавказе в ближайшие дни – повышенное излучение ультрафиолета


Жителям следует соблюдать осторожность! Много озона и мало облаков… Эти явления – среди причин, почему растет индекс ультрафиолета. Уже со среды значения могут достигать восьми и даже десяти единиц, предупреждают российские синоптики. Такая ситуация характерна не только для Северного Кавказа, но также для Кубани и Крыма. Стандарт разработал ряд международных организаций, в том числе ВОЗ и подразделение ООН. В шкале – от одной до 12-ти единиц. Чем выше показатель, тем большим может быть вред для кожи и глаз. Пользоваться солнцезащитными средствами советуют уже при индексе от трех и выше.

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