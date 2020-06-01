В Фонде соцстрахования разъяснили порядок начисления пособий по уходу за ребенком

В России установили новый минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет, информирует Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Кабардино-Балкарии.

С 1 июня ежемесячные выплаты не могут быть меньше, чем 6752 рубля. Такие поправки внесли в федеральное законодательство. До этих изменений минимальная сумма составляла 3375 рублей в месяц. Пособие положено всем гражданам с детьми до полутора лет, независимо от их регистрации в системе социального страхования. Для начислений также не имеет значения, какой по счету ребенок в семье. Сумма рассчитывается по специальной формуле, исходя из заработка родителя.

«Размер пособия по уходу за ребенком для застрахованных лиц составляет 40% от среднего заработка, рассчитанного за 2 календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком. В случае отсутствия заработка в двух предшествующих календарных годах, заработок для расчета принимается равным МРОТ», — уточнила руководитель пресс-службы Регионального отделения Фонда социального страхования РФ по КБР Мадина Махова.

Чтобы оформить выплату студентам или неработающим гражданам, им нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства либо в МФЦ.