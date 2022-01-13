В Эльбрусском районе отпраздновали 195-летие вхождения Балкарии в состав России

На сцене Дворца культуры им.Кайсына Кулиева – масштабное действо. Театрализованная композиция воссоздает исторический момент вхождения Балкарии в состав российского государства. Известные в республике артисты исполняют свои лучшие песни и танцы. А по ту сторону – полный зал зрителей. Праздник получился по-настоящему народным. В фойе Дворца культуры Тырныауза представили большую выставку под названием «Балкария – радость и гордость моя». Гостям показали живописные работы известных мастеров, посвященные этому краю. Здесь же – предметы быта и интерьера горского жилища, кийизы, национальные костюмы и старинные фотографии. Участники праздника также получили возможность продегустировать блюда традиционной балкарской кухни.