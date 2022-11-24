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В детской школе искусств Прохладного проводится масштабный ремонт

В детской школе искусств Прохладного проводится масштабный ремонт

24.11.2022 | 15:59
В Прохладненской детской школе искусств – масштабный ремонт: обновляют все помещения. На данном этапе установили новый натяжной потолок. В историческом здании 1913-го года постройки такие работы проводят впервые. В честь празднования столетнего юбилея республики министерство культуры направило на капремонт 12 миллионов рублей. Здесь учатся около 800 детей на 12-ти отделениях. На время ремонта занятия не прерывают: их перенесли в соседнюю школу, Дворец культуры и даже в оздоровительный комплекс. Воспитанники должны вернуться в уже отремонтированную детскую школу искусств в ближайшем декабре.   https://t.me/vestikbr  
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