В Черекском районе открылась выставка “Трудные годы”

Развернули выставку в фойе районного Дома культуры. Здесь представлены работы лауреата Государственной премии республики Ибрагима Занкишиева. Еще будучи ребенком, художник постиг все тяготы выселения, а потому эта тема занимает в его творчестве особое место.
Организаторы говорят, что расставили полотна в хронологическом порядке: депортация, жизнь в Средней Азии и долгожданное возвращение на родину… Такую выставку проводят уже несколько лет.
Картины хранятся в Доме культуры Кашхатау. Экспозиция будет работать до конца марта. Ее закроют после празднования Дня возрождения балкарского народа.
https://t.me/vestikbr