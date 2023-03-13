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В Черекском районе открылась выставка “Трудные годы”

В Черекском районе открылась выставка “Трудные годы”

13.03.2023 | 16:32
Развернули выставку в фойе районного Дома культуры. Здесь представлены работы лауреата Государственной премии республики Ибрагима Занкишиева. Еще будучи ребенком, художник постиг все тяготы выселения, а потому эта тема занимает в его творчестве особое место. Организаторы говорят, что расставили полотна в хронологическом порядке: депортация, жизнь в Средней Азии и долгожданное возвращение на родину… Такую выставку проводят уже несколько лет. Картины хранятся в Доме культуры Кашхатау. Экспозиция будет работать до конца марта. Ее закроют после празднования Дня возрождения балкарского народа.   https://t.me/vestikbr
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