В Чегемском районе завершают постройку детсада на 140 мест

В Шалушке завершается строительство дошкольного образовательного учреждения на 140 мест. Детский сад расположен в новом микрорайоне селения.

Возведение объекта началось в конце прошлого года и проходит в рамках реализации нацпроекта «Демография». Это одноэтажное здание, общей площадью более двух с половиной тысяч квадратных метров. Помимо групповых и спальных комнат, проектом предусмотрены пищеблок, прачечная, медицинский и процедурный кабинеты. Кроме того, здесь располагаются залы для занятий музыкой и физкультурой. На территории учреждения установлены трансформаторная подстанция и автономная котельная.

Строители обещают также высадить аллею с сибирскими кедрами. Благоустройство территории нового детского сада уже тоже на финишной прямой. Объект в эксплуатацию сдадут в конце декабря нынешнего года.