В Чегемском районе решают проблему водоснабжения

До конца года в Чегемском районе Кабардино-Балкарии заработают 8 новых артезианских скважин. Одну из них сейчас бурят в Шалушке, на улице Юанова, рядом со старой водонапорной башней. Муниципалитет направил на обновление источника 3 миллиона рублей. Как отмечают в администрации района, запуск скважины полностью снимет проблему нехватки питьевой воды в правобережной части села, а также на нескольких улицах левобережья.

Большинство артезианских скважин для обеспечения населения питьевой водой были пробурены в селах республики 50-60 лет назад. Все они уже обветшали, возможности забора воды очень низкие. Для Шалушки с населением почти 12 тысяч человек, решение проблем водоснабжения остается одной из первоочередных задач. Здесь уже запустили одну скважину, практически реанимировав ее, завершается строительство второй. Еще два водозабора строятся в Чегеме и Втором Чегеме. Меняют в Чегемском районе и ветхие водопроводные сети – больше 7 километров труб в 7 населенных пунктах.

В целом по Кабардино-Балкарии создавать системы водоснабжения и водоотведения в нынешнем году будут в рамках ряда федеральных программ. По проекту «Чистая вода» в Минстрой России направили заявки на 34 объекта. Еще шесть строят по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Из республиканского бюджета муниципалитетам выделили средства на разработку проектно-сметной документации – здесь речь идет о более чем 60 объектах. На сегодня по ним уже есть положительное заключение госэкспертизы.