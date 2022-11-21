home
Главная
>
Новости
>
В Чегемском и Лескенском районах ввели в эксплуатацию два моста после капитального ремонта

В Чегемском и Лескенском районах ввели в эксплуатацию два моста после капитального ремонта

21.11.2022 | 22:32
Старый мост через реку Лескен по федеральной трассе “Кавказ” с нынешним потоком транспорта справлялся с трудом. Его было решено расширить. И к тому же усилили конструкцию: теперь она способна выдержать большегрузы весом до 80 тонн. Обновленный мост открыли сегодня в торжественной обстановке. Символический старт движению в районе Анзорея дали Глава республики Казбек Коков и начальник Управления федеральных автодорог “Кавказ” Александр Лукашук. Еще один мост по трассе “Кавказ”, который открыли сегодня, находится в Чегеме. Его также расширили и укрепили. В режиме видеоконференции в церемониях участвовал заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко. Глава республики поблагодарил ведомство за реализацию масштабного проекта. И сегодня же Казбек Коков и Александр Лукашук подписали меморандум о развитии автодорожной сети в регионе на ближайшие пять лет. Руководитель Кабардино-Балкарии подчеркнул: сотрудничество с Росавтодором крайне важно, ведь хорошие дороги позволяют развивать экономику, в особенности туризм и торговлю.   https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных