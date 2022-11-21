В Чегемском и Лескенском районах ввели в эксплуатацию два моста после капитального ремонта

Старый мост через реку Лескен по федеральной трассе “Кавказ” с нынешним потоком транспорта справлялся с трудом. Его было решено расширить. И к тому же усилили конструкцию: теперь она способна выдержать большегрузы весом до 80 тонн.
Обновленный мост открыли сегодня в торжественной обстановке. Символический старт движению в районе Анзорея дали Глава республики Казбек Коков и начальник Управления федеральных автодорог “Кавказ” Александр Лукашук.
Еще один мост по трассе “Кавказ”, который открыли сегодня, находится в Чегеме. Его также расширили и укрепили. В режиме видеоконференции в церемониях участвовал заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко. Глава республики поблагодарил ведомство за реализацию масштабного проекта. И сегодня же Казбек Коков и Александр Лукашук подписали меморандум о развитии автодорожной сети в регионе на ближайшие пять лет.
Руководитель Кабардино-Балкарии подчеркнул: сотрудничество с Росавтодором крайне важно, ведь хорошие дороги позволяют развивать экономику, в особенности туризм и торговлю.
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