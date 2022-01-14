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В ближайшие два года в КБР планируют отремонтировать 50 школ

В ближайшие два года в КБР планируют отремонтировать 50 школ

14.01.2022 | 16:22
По национальному проекту «Образование» в ближайшие два года в Кабардино-Балкарии планируют отремонтировать 50 школ. Об этом рассказали в Минпросвещении республики. В 2022-м семь педагогов смогут трудоустроиться в отдаленных селах по программе «Земский учитель» и получить за это единовременно по одному миллиону рублей. Документы от желающих участвовать в конкурсном отборе уже принимают. Подать их можно до середины мая. В 37-ми образовательных учреждениях республики откроют Центры дополнительного образования «Точка роста». При 11-й школе Нальчика создадут детский технопарк «Кванториум». В колледжах появятся новые мастерские и спортивные залы. Также в планах на этот год – построить три школы и приступить к возведению еще семи.
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