В ближайшие два года в КБР планируют отремонтировать 50 школ

По национальному проекту «Образование» в ближайшие два года в Кабардино-Балкарии планируют отремонтировать 50 школ. Об этом рассказали в Минпросвещении республики. В 2022-м семь педагогов смогут трудоустроиться в отдаленных селах по программе «Земский учитель» и получить за это единовременно по одному миллиону рублей. Документы от желающих участвовать в конкурсном отборе уже принимают. Подать их можно до середины мая. В 37-ми образовательных учреждениях республики откроют Центры дополнительного образования «Точка роста». При 11-й школе Нальчика создадут детский технопарк «Кванториум». В колледжах появятся новые мастерские и спортивные залы. Также в планах на этот год – построить три школы и приступить к возведению еще семи.