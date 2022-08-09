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В Белой речке открылся реабилитационный центр для детей-инвалидов

В Белой речке открылся реабилитационный центр для детей-инвалидов

09.08.2022 | 15:12
Новые преподавательские кадры – для Центра реабилитации… Проект помощи детям с ограничениями по здоровью, который реализуют в селе Белая Речка, продолжает развиваться. Своими знаниями и навыками здесь теперь готовы поделиться педагоги по национальным танцам и прикладному искусству. Руководитель благотворительного фонда “Милосердие 07” Олег Кузьминов рассказывает о педагогах, которые трудятся в Центре реабилитации. Его открыли при фонде по инициативе общественников. Здесь работают с людьми, у которых есть значительные проблемы со здоровьем. Готовность сотрудничать выражают все новые и новые преподаватели. Национальными танцами с ребятами теперь занимается заслуженный артист республики Мурат Анахаев. Два десятка лет он солирует в ансамбле “Балкария”, 15 – преподает хореографию. В итоге первый урок прошел успешно, говорит Мурат Анахаев. У педагога по прикладному искусству Елены Титоренко – тоже сегодня стартовое занятие. Однако опыт работы с детьми, которых называют особенными, многолетний. Посетители здесь – со всей республики. Им от трех до 18 лет. Есть и те, кто старше. На сегодня в Центре реабилитации в селе Белая Речка занимаются около ста человек. Длится каждый урок час, и в ближайшее время должны появиться новые дисциплины. А уже сейчас, помимо танцев и прикладного искусства, посетители поют в караоке, изучают бисероплетение и актерское мастерство, читают сказки. Работа рассчитана на летнее время, и пока школьные каникулы продолжаются, обратиться сюда могут все, кому это необходимо.
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