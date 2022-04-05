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В Белой Речке откроется образовательный центр «Точка Роста»

В Белой Речке откроется образовательный центр «Точка Роста»

05.04.2022 | 16:37
Урок естествознания в пятом классе проводит педагог со стажем Зухра Бачиева. Учитель биологии уверена: качество знаний подопечных зависит прежде всего от интереса к предмету. Чтобы он разгорался, сегодня просто необходимы не только самые эффективные методы и содержательные пособия, но и современные технические средства. Для 15-й школы в Белой Речке совсем скоро они станут реальностью – благодаря «Точке роста», в частности, на уроках биологии и химии. Центр естественнонаучного и технического профилей «Точка роста» откроют здесь по нацпроекту «Образование» в начале нового учебного года. Помимо оборудования, приобретут и мебель. Предусмотрена также специальная подготовка учителей к работе в новом подразделении. Нацпроект позволит вывести на качественно новый уровень образовательную инфраструктуру российских школ, в частности по предметам научно-технической и гуманитарной направленности. И если раньше больший акцент делали на оснащении кабинетов для дополнительных занятий, то с нынешнего года новое оборудование активно используют и в основном образовательном процессе – на уроках биологии, химии, физики, робототехники. Республика в проекте по созданию «Точек роста» участвует с 2019-го. За это время такие центры открыли в 107 школах. До 24-го года, то есть до конца срока реализации образовательного проекта, в Кабардино-Балкарии планируют создать около сотни «Точек роста».
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