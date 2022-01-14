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В Баксанском районе прошел вечер балкарского языка и литературы

В Баксанском районе прошел вечер балкарского языка и литературы

14.01.2022 | 16:25
«Славим и любим свой родной язык!» - литературно-музыкальный вечер под таким названием провели в Централизованной библиотечной системе Баксанского района. Посвятили его красотам балкарского языка и литературы. Подобные вечера здесь – не редкость: в декабре в библиотеках района звучали произведения на кабардинском, а в феврале будут читать стихи великих русских поэтов. Январский месячник приурочили к 195-летию вхождения Балкарии в состав российского государства. Для посетителей, среди которых было немало детей, подготовили краткий экскурс в историю литературы братского народа. Звучали стихи выдающихся балкарских поэтов на разных языках. Также в Централизованной библиотечной системе Баксанского района подготовили выставку, которую назвали «Дружба народов - дружба литератур». Тематические встречи пройдут и в других читальных залах муниципалитета… Обязательная часть программы – песни на балкарском языке. Они прозвучали в исполнении артистов народного вокального ансамбля "Кавказ".
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