В Баксанском бизнес-инкубаторе заработала исследовательская лаборатория





В Баксанском агропромышленном бизнес-инкубаторе заработала уникальная лаборатория, оснащенная по последнему слову техники. Это один из самых масштабных центров диагностики и испытаний в сфере АПК в СКФО. Лаборатория работает с малым, средним и крупными сельхозпроизводителями, оказывает услуги местным жителям.Здесь можно провести около ста видов анализов, существующих в сельском хозяйстве. Например, проверить на анализ воду для питья, провести анализ почвы под выращивание культуры, диагностику саженцев, посадочного материала на болезни. Также лаборатория ежегодно может выпускать около 300 тысяч оздоровленных растений, полученных в стерильных условиях и адаптированных к естественным условиям, уже готовых к высадке. Деятельность агротехнопарка заключается в обеспечении научно-технологического прорыва в сельхозпроизводстве, от которого напрямую зависит переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству, хранению и эффективной переработке продукции. И помощь исследовательской лаборатории в этом неоценима.