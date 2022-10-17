В Баксане прошел чемпионат СКФО по дистанционным конным пробегам

Кристина Пономаренко из Москвы приехала из Москвы для участия в конных пробегах. Намерена со своим питомцем - жеребцом Игривым - преодолеть выбранную дистанцию первой.
Трассы расположились в урочище Гедуко. Именно оно стало местом проведения соревнований самых выносливых скакунов Северного Кавказа. Для спортсменов и их подопечных подготовили дистанции 80, 100 и 120 км, а также квалификационный зачет на 40 км. Соревнования, посвященные памяти первого президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова, собрали около ста участников.
Среди них - как профессионалы, не раз выигрывавшие призы на различных соревнованиях, так и любители, в первый раз выступающие на длинной дистанции со своими скакунами.
Прямо на старте и в ходе пробега каждая лошадь проходит ветеринарный осмотр по нескольким параметрам, для этого на площадке выделен специальный коридор.
Врачи определяют температуру животного, есть ли нарушения сердечной деятельности, хромота или иные повреждения. После каждого круга лошадям дают 20 минут на восстановление, после чего их вновь осматривает ветеринар.
Трасса проходит по усложненному рельефу – грунтовым дорогам, вдоль лесов и полей со значительным перепадом высот. Среди участников пробегов – борец вольного стиля, чемпион и призер чемпионатов России и Европы Анзор Уришев.
В итоге лучшим на 40 км стал представитель Кабардино-Балкарии Ахмед Нахушев. На 80 километрах лидировала ставропольчанка Влада Михайлова. Сто километров – лидер Ирина Тимченко из нашей республики. И на самой длинной дистанции – 120 км – первой стала Алина Трилецкая (Москва). Как отметили организаторы, в следующем году здесь собираются провести чемпионат России по дистанционным конным пробегам.
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