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В Бакасне создадут три новых центра "Точки роста"

В Бакасне создадут три новых центра "Точки роста"

06.08.2022 | 11:53
В рамках нацпроекта "Образование" в трех школах Баксана будут открыты Центры естественно-научного направления "Точка роста". Центры будут на базе школ № 2, 9 и 11 по следующим дисциплинам: химия, физика, биология. На сегодняшний день ведутся мероприятия по подготовке и ремонту помещений в указанных учреждениях. Необходимый инвентарь приобретён. Все работы будут завершены до 1 сентября этого года. Напомним, что в Баксане в настоящее время функционируют шесть центров "Точки роста" естественно-научного, гуманитарного и цифрового направлений в школах №1, 3, 4, 5, 7, 10.
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