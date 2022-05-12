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В 6-ой школе Нальчика открыли мемориальную доску в память о ветеране ВОВ Юрии Белане

В 6-ой школе Нальчика открыли мемориальную доску в память о ветеране ВОВ Юрии Белане

12.05.2022 | 22:32
Ветеран войны Юрий Белан для шестой школы Нальчика, в первую очередь, выпускник. Учебное заведение он окончил в 41-м году. Но даже после войны не забывал о родных стенах. «Юрий Иванович часто приходил сюда и рассказывал детям о войне и героизме советских солдат», - вспоминают учителя. Каждая беседа с молодежью была образцом военно-патриотического и духовно-нравственного воспитанию подрастающего поколения. За героизм и отвагу ветеран был награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны 1 и 2 степени, отмечен многими медалями. Представители организации «Боевое братство» и ДОСААФ обратились к школьникам с призывом не забывать подвиг прадедов и помнить, кому мы обязаны мирным небом. В школе не ограничиваются встречами с ветеранами, здесь еще активно ведут поисково-исследовательскую работу. Сегодня, возлагая цветы к памятной доске с именами педагогов – участников Великой Отечественной, руководство школы объявило о начале новой патриотической акции: сборе архивных материалов об учителях-воинах.
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