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В 6-й школе Нальчика открыли «Стену памяти» ветерану ВОВ Назиру Гочияеву

В 6-й школе Нальчика открыли «Стену памяти» ветерану ВОВ Назиру Гочияеву

26.05.2023 | 15:46
Инициаторами стали представители регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство». На церемонию пригласили родных ветерана. На фронт он ушел незадолго до своего 19-летия, был связистом. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, двумя медалями «За отвагу». Подробности биографии Героя на открытом уроке сообщили старшеклассники. Назир Гочияев командовал отдельным линейным батальоном связи. Освобождал Воронеж, Курск, Белгород, Харьков, немецкий концлагерь Освенцим. Дошел до Берлина. Скончался в 2000 году… Это уже вторая «Стена памяти» Героев Великой Отечественной, которую открыли в шестой нальчикской школе.   https://t.me/vestikbr
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