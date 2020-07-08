Упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат продлили до конца июля

Об этом проинформировали в региональном отделении Пенсионного фонда России. С апреля ПФР оказывает большинство услуг на основе электронных заявлений, которые жители подают в личном кабинете на сайте фонда либо на портале госуслуг. С согласия человека дистанционно назначают пенсию, исходя из тех данных, которые в информационную систему ведомства передали работодателями. Если у гражданина нет возможности направить электронное заявление о назначении пенсии, он может связаться с территориальным отделением фонда, оставить свои координаты, и позже ему перезвонят специалисты. До конца июля подразделения Пенсионного фонда продолжат дистанционно предоставлять жителям необходимые им сведения, а также заблаговременно, без участия самих граждан, продлевать ранее назначенные выплаты и делать, если потребуется, перерасчет.