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«Умные» спортивные площадки появятся в Чегеме и Кенделене

«Умные» спортивные площадки появятся в Чегеме и Кенделене

18.03.2023 | 09:17
Больше 300 различных первенств приняла Кабардино-Балкария в прошлом году. Треть из них получили статус международных, всероссийских и межрегиональных. Республиканские спортсмены также участвовали в крупных состязаниях на выезде. В 2022-м высшие категории получили около 90 наставников спортсменов. Звание «Заслуженный тренер России» присвоено трем специалистам, а четыре человека стали мастерами спорта международного класса. Установлены новые площадки для занятий физкультурой, приобрели инвентарь для таких сел как Аргудан, Дугулыбгей, Эльбрус, Бабугент. А в этом году две «умные» спортплощадки появятся в Чегеме и Кенделене. Это будут хорошо оборудованные места с доступом в интернет, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную программу тренировок и следить за правильностью выполнения упражнений. Среди главных задач 2023-го – завершить строительство в Нальчике двух крупных объектов – ледового катка с искусственным покрытием и спорткомплекса для занятий пятиборьем. Кроме того, в этом году Кабардино-Балкария примет у себя масштабные состязания – первенство России по футболу в зале, чемпионаты страны по авиамодельному и подводному спорту, а также чемпионат России по карате.   https://t.me/vestikbr
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