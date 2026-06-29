Украинские националисты совершили атаку на гражданскую инфраструктуру Херсонской области

Очередную террористическую атаку на гражданскую инфраструктуру Херсонской области совершили украинские националисты. В Скадовске полностью уничтожены 40 автобусов, находившихся в местном автопарке. Транспорт был сожжён с помощью зажигательной смеси.
Большинство машин обслуживали детские перевозки и были задействованы в Скадовском, Голопристанском и Алёшкинском округах. По сути, это прямой удар по возможности детей безопасно добираться до школ и домой. Глава Скадовского округа Александр Дудка уже провёл переговоры с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо.
По его словам, заявка на поставку новых автобусов сформирована — техника будет заменена в ближайшее время. Власти подчеркивают: несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию, работа по обеспечению транспортной доступности для жителей округов будет продолжена в полном объёме.
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