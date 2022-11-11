Ученые Института географии РАН заинтересовались высокогорным озером Сылтранкёль в Приэльбрусье

Ученые Института географии Российской Академии наук заинтересовались озером Сылтранкёль. Это один из самых крупных высокогорных водоемов Приэльбрусья. Находится на высоте 3185 метров.
При помощи специального оборудования ученые взяли пробы ила с глубины 15 метров. Исследования проводят, чтобы лучше понять, как естественное разрушение горных пород изменяет стоки рек на Кавказе.
Это поможет более эффективно прогнозировать, на каких участках могут образоваться сели и что приведет к паводкам. Отметим, что такие работы на высоте больше трех тысяч метров в России проводят впервые.
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