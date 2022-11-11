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Ученые Института географии РАН заинтересовались высокогорным озером Сылтранкёль в Приэльбрусье

Ученые Института географии РАН заинтересовались высокогорным озером Сылтранкёль в Приэльбрусье

11.11.2022 | 16:09
Ученые Института географии Российской Академии наук заинтересовались озером Сылтранкёль. Это один из самых крупных высокогорных водоемов Приэльбрусья. Находится на высоте 3185 метров. При помощи специального оборудования ученые взяли пробы ила с глубины 15 метров. Исследования проводят, чтобы лучше понять, как естественное разрушение горных пород изменяет стоки рек на Кавказе. Это поможет более эффективно прогнозировать, на каких участках могут образоваться сели и что приведет к паводкам. Отметим, что такие работы на высоте больше трех тысяч метров в России проводят впервые.   https://t.me/vestikbr
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