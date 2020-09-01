Ученики пятых-девятых классов республики приступили к написанию Всероссийских проверочных работ


На сегодняшний день это самая массовая оценочная процедура в России. Традиционно ее проводили весной, но в этом году из-за пандемии всё перенесли на начало учебного года.
В Рособрнадзоре считают, что многие преподаватели ошибочно расценивают испытания как проверку работы педагогов. В ведомстве подчеркивают, что ВПР проводится не для выставления оценки, а для диагностики и выявления возможных пробелов знаний у учеников. Оценки за нее ни в журналы, ни в дневники выставляться не будут. Все, что нужно – это проверить работы и по требованию родителей предоставить им всю диагностику. И конечно, сделать выводы: какие направления и темы у ребят проседают, чтобы в ближайшие полгода все наверстать.

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