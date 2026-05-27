Участников специальной военной операции и их жен освободили от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 миллионов рублей. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. Напомню, аналогичные меры в отношении бойцов СВО по ранее имевшимся долгам действовали два года назад. Тогда дополнительную поддержку тогда получили тысячи семей. Сейчас для получения льготы, государство ставит два условия. Первое – контракт о прохождении военной службы на срок от 1 года должен быть заключен не ранее 1 мая 2026-го. Второе условие – до этой даты должен вступить в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по этим обязательствам или исполнительный документ уже выдан. Причем, речь не о кредитных каникулах, а о полном списании долга.