Участники региональной программы «Герои КБР» приступили к межмодульному этапу

Служат России и Кабардино-Балкарии… Региональная программа «Герои Кабардино-Балкарской Республики», инициированная Главой региона Казбеком Коковым в прошлом году, продолжается. В настоящее время ее участники находятся в межмодульном периоде: проходят стажировки и одновременно продолжают обучение в формате вебинаров без отрыва от работы.
Один из участников программы – Кантемир Токмаков. С сентября 2023 года он служил добровольцем в 116-й бригаде особого назначения национальной гвардии, выполняя задачи по защите границы в Белгородской области и на Волчанском направлении в Харьковской области. Он рассказал, как программа помогает служить России и Кабардино-Балкарии: как программа «Герои КБР» помогает ветеранам СВО строить карьеру на госслужбе, найти себя в мирной жизни и включиться в развитие региона и страны.
