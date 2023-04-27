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Участники олимпиады по ОБЖ побывали в Приэльбрусье

Участники олимпиады по ОБЖ побывали в Приэльбрусье

27.04.2023 | 15:42
Поляна Азау в Приэльбрусье. Именно здесь собрались школьники из разных уголков страны, участвующие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ. В Кабардино-Балкарии систематически проходят флагманские образовательные форумы российского уровня, отметила руководитель движения «Школа безопасности» Надежда Ершова. В 19-м году в столице республики впервые состоялся финал федеральной олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Спустя два года стартовала «Космическая программа «Сириус». Программа олимпиадных испытаний насыщенная, добавила Надежда Ершова. Она включает теоретическую и практическую части. Руководитель «Школы безопасности» уверена, что, вернувшись домой, участники олимпиады будут передавать полученные в Нальчике знания в своих регионах... В перерывах между заданиями молодые люди насыщались впечатлениями. Многие впервые оказались в Кабардино-Балкарии, а потому эмоции переполняли. Участникам олимпиады предложили подняться на несколько станций канатной дороги. Помимо экскурсий, в свободное время молодые люди участвуют в квестах и даже в инженерных играх. Победителей и призеров ждут дипломы и подарки на память. Главная награда для лидеров всероссийской олимпиады – возможность поступить в профильные вузы вне конкурса.   https://t.me/vestikbr
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