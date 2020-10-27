Турпоток в Кабардино-Балкарию вырос после периода изоляции





Турпоток в Кабардино-Балкарию в третьем квартале увеличился более чем в два раза. Данные по сравнению с прошлогодними показателями опубликовали в профильном министерстве. Республику посетили 242 тысячи против 118-ти.

Как отметили в ведомстве, цифры обнадеживают, но этого недостаточно, чтобы восполнить урон, нанесенный коронавирусом за время самоизоляции. По итогам 9 месяцев 2020-го, в регионе побывало 386 с половиной тысяч туристов. И это почти на 20 процентов меньше, чем в 2019-м. Процент характерен как для туристических дестинаций, так и санаторно-курортного комплекса. В текущем году в республике увеличилось количество мест круглогодичного и сезонного развертывания. Теперь туристско-рекреационный комплекс Кабардино-Балкарии может единовременно принять без малого 16 тысяч желающих. Это почти на 400 человек больше. Начали функционировать хостелы, отели и эко отели, мини-гостиницы, гостевые дома.