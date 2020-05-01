Туристический потенциал КБР представили на всероссийской выставке «Знай наше!»

Кабардино-Балкария участвует во всероссийской выставке по въездному и внутреннему туризму «Знай наше!». Ее формат сочетает дистанционные и очные встречи. В рамках выставки состоялся круглый стол. Это «живой» диалог представителей власти и лидеров туристического рынка. Благодаря видеотрансляции, дискуссию в прямом эфире посмотрели около тысячи человек.

На круглом столе руководитель Минкурортов Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков представил возможности республики. По его словам, формат туристических поездок наверняка изменится, и групповой туризм в ближайший год будет мало востребован. Поэтому ставку делают на индивидуальные или семейные посещения, притом на короткие сроки. Идеи, высказанные Шогенцуковым, нашли поддержку у представителей Ростуризма.

В рамках выставки «Знай наше!» открыта стендовая онлайн-площадка Кабардино-Балкарии. Текстовая информация, фото- и видеоматериалы о регионе доступны посетителям. Работать она будет до конца мая. Здесь можно увидеть ключевые достопримечательности, на которые делают ставку в Минкурортов. Одна из них – парадром в Чегемском районе.

«Эта территория сертифицирована, является единственным сертифицированным парадромом в России, работает уже много лет, имеет хорошую базу, имеет постоянных и явных сторонников такого активного виде отдыха, которые приезжают сюда из года в год. Обороты набираются с каждым годом. Рост идет до 30 процентов», — отметил и.о. министра курортов и туризма КБР Мурат Шогенцуков

25 и 26 мая в онлайн-эфире состоится развернутая презентация потенциала Кабардино-Балкарии, в которой примут участие представители власти и предприниматели. Туристические продукты от нашей республики имеют громкие называния, к примеру, «Экстрим Перезагрузка», «Путь горца», «Небо Кавказа», «Тайны седого Эльбруса». Все делается для того, чтобы помочь представителям отрасли успешно войти в новый сезон.